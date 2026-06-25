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Governo da Venezuela confirma 235 mortes e mais de 4,3 mil feridos após terremotos

Abalos sísmicos de 7,2 e 7,5 de magnitude atingiram o país na noite de quarta-feira. Foi o mais potente a atingir o país desde 1900

Zero Hora

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AFP

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