Ler resumo

Os terremotos com magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira (24) deixaram pelo menos 235 mortos e mais de 4,3 mil feridos. O balanço mais recente foi divulgado pelo ministro da Saúde venezuelano, Carlos Alvarado, em pronunciamento à TV estatal do país no início da noite desta quinta-feira (25).

— Infelizmente, recebemos cerca de 235 pacientes que chegaram sem sinais vitais ou morreram ao chegar as unidades de saúde — afirmou no pronunciamento. O balanço anterior indicava 188 mortes e 1,5 mil feridos.

Dois abalos sísmicos atingiram o país. O primeiro foi por volta das 19h04min (horário de Brasília), com magnitude 7,2. O epicentro foi a 21 quilômetros a oeste de Morón, no norte do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).



Menos de um minuto depois, um tremor mais forte — de magnitude 7,5 — foi registrado a poucos quilômetros de distância. Foi o terremoto mais potente a atingir a Venezuela desde 1900, de acordo com dados do USGS.

Em comunicado, a presidente interina Delcy Rodríguez afirmou que "dezenas de estruturas colapsaram". Segundo ela, a região mais atingida foi o Estado de La Guaira, onde um hotel de oito andares desabou.

Avaliação inicial havia apontado 32 mortes e mais de 700 feridos, mas os números foram atualizados nesta quinta. A estimativa, porém, é de que o número de vítimas fique entre de 10 mil e 100 mil.

"Emergência nacional"

A presidente interina declarou "emergência nacional" na Venezuela e declarou La Guaira como uma "zona de desastre".

Durante o comunicado desta madrugada, também afirmou que equipes de resgate da Colômbia e do México chegarão ao território venezuelano ainda nesta quinta-feira.

Leia Mais Terremotos na Venezuela: imagens mostram destruição após tremores

Delcy afirmou que conversou com o coordenador da Organização das Nações Unidas (ONU) no país e que "socorristas especializados" já estão a caminho da Venezuela "para apoiar tarefas de resgate".

Ela também disse que seu governo estava "deslocando socorristas que estão em outros estados do país para concentrar esforços no estado de La Guaira e também na Grande Caracas".

Prédios desabados

Uma equipe da agência de notícias AFP em Morón observou dezenas de prédios que desabaram ou ficaram com graves danos. Não havia energia elétrica e as pessoas passaram a noite nas ruas, procurando parentes entre os escombros.

— Não temos nada, agora não temos nada, nem sequer força, nem coragem para entrar ali, imagina — disse à AFP Larry Rojas, de 49 anos, diante de um prédio que desabou e onde sua família estava presa.

— Foi terrível, foi terrível. Tudo, tudo desabou, tudo, tudo — disse Yilsmaris Blanco, moradora de La Guaira, de 39 anos.

— Agradecemos a Deus porque estamos vivos, mas há pessoas que estão sofrendo com seus familiares soterrados, com seus familiares esmagados que não conseguem retirar— acrescentou.

Estimativa é de que o número de vítimas fique entre de 10 mil e 100 mil. FEDERICO PARRA / AFP

Nas ruas de La Guaira, a população pedia ajuda e se mobilizava para tentar resgatar os moradores presos.

— Tem gente viva ali e ninguém vem salvar — disse uma mulher cuja filha ficou soterrada após o desabamento de um prédio de 12 andares.

Os tremores também provocaram graves danos à infraestrutura do aeroporto internacional de Maiquetía, que atende à capital venezuelana. O terminal aéreo foi fechado.

Passageiros com voos cancelados e moradores da região passaram a noite no estacionamento do aeroporto.

Pânico em Caracas

Em Caracas, as cenas eram de destruição e pânico. Uma jornalista da AFP viu um edifício de 22 andares completamente destruído na área de Chacao, na zona leste da cidade.

Pessoas gritavam os nomes de parentes nas ruas e alguns voluntários subiam nos escombros.

— Precisamos de lanternas — pediu um deles ao cair da noite.

Do lado de fora do centro comercial Sambil, também em Chacao, Heidi Romero, uma vendedora de 42 anos, estava assustada com a dimensão dos tremores.

— Não sei quanto tempo durou. Eu estava no último andar. Caíram muitas coisas de algumas lojas. Saímos pelas escadas de emergência, foi por onde nos tiraram — disse à AFP.

Os terremotos foram sentidos com força nos estados de Trujillo, Carabobo, Miranda e La Guaira, segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

Prédios que não caíram ficaram cheio de rachaduras. FEDERICO PARRA / AFP

Mensagem de Nicolás Maduro

O perfil oficial de Nicolás Maduro, que foi capturado no início de 2026 após operação militar dos Estados Unidos no país, publicou uma mensagem destinada aos venezuelanos, pedindo a união do povo para superar a crise:

"Neste momento difícil, conclamamos à união nacional, à serenidade e ao amor traduzido em ações concretas: ajudar, proteger, compartilhar, erguer e reconstruir. A Venezuela já enfrentou grandes provações e desta também sairemos fortalecidos, com fé, disciplina e solidariedade".

Mobilização da ONU

O subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, afirmou que a ONU está mobilizada "para apoiar o povo da Venezuela após os terremotos mortais e devastadores" que atingiram o país.

Fletcher informou que está em contato com a equipe das Nações Unidas em Caracas e que já conversou com a presidente interina Delcy Rodríguez. Além disso, disse que o Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) está "coordenando o envio rápido de Equipes de Busca e Resgate Urbano" através do Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate.

O subsecretário destacou que "os próximos dias exigirão um enorme esforço coletivo para apoiar a resposta liderada pelo governo e ajudar as comunidades" atingidas pelo terremoto.

Auxílio emergencial do Papa Leão XIV

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (25) que o Papa Leão XIV enviou uma ajuda emergencial de 100 mil euros (aproximadamente R$ 591 mil) para a Venezuela.

O valor foi liberado pela Esmolaria Apostólica, órgão da Santa Sé para obras de caridade, e representa uma contribuição inicial para os trabalhos de resgate, segundo o portal oficial Vatican News.

Ajuda dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou em janeiro a captura do então presidente Nicolás Maduro, prometeu ajudar seus "novos e grandes amigos".

Seguindo ordens de Trump, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que Washington "está enviando de maneira imediata equipes de busca e resgate, recursos médicos e assistência humanitária à Venezuela".

A presidente interina da Venezuela informou que teve uma conversa telefônica com Rubio, "que expressou sua solidariedade e apoio ao povo venezuelano nestes momentos difíceis".

Muitos países da América Latina, assim como Espanha, Itália, Suíça, China e Índia, também expressaram solidariedade e ofereceram ajuda.

Especialistas da ONU pediram a Caracas para "desbloquear imediatamente" o acesso às redes sociais e aos meios de comunicação para facilitar as tarefas de socorro.

Leia Mais Brasil oferece ajuda à Venezuela após terremotos

Tremores sentidos no Brasil

O terremoto na Venezuela foi sentido em alguns pontos do Brasil. Segundo o g1, há relatos de impactos em Belém, Amazonas, Roraima e Amapá. Luminárias e móveis sacudiram com o tremor em imóveis de diversas regiões da capital do Amazonas.

Não há informações sobre feridos ou danos a estruturas em Manaus. Prédios da cidade chegaram a ser evacuados.

Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro "tomou conhecimento dos fortes tremores de terra", inclusive, em países vizinhos da Venezuela, "como o Brasil".

"Por intermédio da Embaixada do Brasil em Caracas, o Itamaraty segue monitorando a situação. Não há, até o presente momento, notícia de cidadãos brasileiros atingidos pelos efeitos dos terremotos", escreveu na publicação.

Nota do Itamaraty na íntegra

"O governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos que atingiram o território da Venezuela no dia de hoje, 24 de junho. Até o momento, os sismos resultaram em danos à infraestrutura local e deslocamento de contingentes populacionais.

O Brasil expressa solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja pronta recuperação aos feridos.