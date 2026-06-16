Governador da Califórnia diz que governo Trump está investigando ele e sua esposa

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, acusou nesta segunda-feira o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos de ter iniciado uma investigação com motivação política contra ele e sua esposa, afirmando que o governo Trump estaria mirando nele enquanto ele avalia uma candidatura à Presidência.

Newsom, rival político de longa data do presidente republicano, disse em um vídeo publicado no X que agentes federais bateram à porta de amigos e de ex-funcionários seus e solicitaram documentos. Ele não deu detalhes sobre a natureza da apuração, mas seu gabinete afirmou que a investigação aparentemente se expandiu recentemente para "questões cada vez mais pessoais envolvendo a família do governador e sua rede profissional".

"Donald Trump não está vindo atrás de mim apenas por causa dos meus tuítes maldosos", disse Newsom, referindo-se ao uso de redes sociais para zombar de Trump. "Ele está vindo atrás de mim porque eu estou considerando concorrer à presidência, porque ele odeia que eu o tenha confrontado repetidamente por suas mentiras e enganações."

Os detalhes completos das investigações do DoJ relacionadas a Newsom ainda não estão claros. Mas as revelações tendem a aumentar as acusações de críticos de que o governo Trump estaria usando o órgão de aplicação da lei como arma para perseguir adversários políticos.

Uma pessoa familiarizada com o assunto negou a existência de uma investigação que tenha como alvo específico o governador, mas disse que há múltiplas apurações federais envolvendo pessoas ao redor dele, incluindo uma relacionada a impostos da esposa de Newsom.