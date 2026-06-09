Gigante indiana TCS prevê reduzir contratações ao incorporar 'agentes de IA'

A gigante indiana de serviços de informática Tata Consultancy Services (TCS) anunciou nesta terça-feira (9) que planeja reduzir suas contratações e incorporar "meio milhão de agentes de IA" à empresa.

Assim como a concorrência, o grupo sediado em Mumbai, líder em serviços de informática na Índia, vem enfrentando há alguns anos uma demanda menor devido às incertezas geopolíticas, à forte inflação e ao avanço da inteligência artificial (IA) generativa.

"O dia em que a empresa contará com meio milhão de agentes de IA não está distante", declarou o presidente da TCS, Natarajan Chandrasekaran, durante a assembleia geral anual do grupo nesta terça-feira, acrescentando que os funcionários e os agentes de IA trabalharão juntos.

"Isto levará necessariamente a uma redução nas contratações? Com certeza. A empresa já não contratará o mesmo número de pessoas que antes", afirmou.

A declaração do presidente ocorre quase um ano depois de seu grupo ter eliminado 12 mil postos de trabalho, embora também tenha destacado que o crescente uso da IA oferece "mais oportunidades", o que resultará em um forte aumento das necessidades de "novos talentos".

Diversas empresas indianas de terceirização de informática, incluindo a TCS, aumentaram seus investimentos em ferramentas de IA e em formação, na esperança de conquistar novos contratos e reduzir seus custos, melhorando sua eficiência operacional.

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