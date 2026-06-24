Ghalibaf diz que Irã está pronto para acordos com vizinhos e que memorando foi derrota aos EUA

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira, 24, que Teerã está pronta para acordos de segurança com os países islâmicos, especialmente os países do Golfo Pérsico, que serão sustentados por cooperações econômicas. As falas foram publicadas em seu Telegram oficial.

Na reunião da União dos Parlamentos dos Países Islâmicos, Ghalibaf pontuou que o Memorando de Entendimento de Islamabad foi resultado da "resistência" e do "poder do corajoso" povo iraniano.

"Este entendimento mostrou que o diálogo chega a um resultado quando a outra parte desiste de impor sua vontade sobre uma nação independente e aceita seus direitos", frisou ele sobre a postura dos Estados Unidos.

O parlamentar ressaltou que o acordo foi uma "declaração da derrota" por parte de Washington e alegou que a resistência das forças armadas e a postura heroica do povo iraniano impuseram custos severos tanto aos EUA como Israel.

"A vitória do povo iraniano transmite esta mensagem importante aos muçulmanos do mundo: a preservação da independência e da dignidade nacional está ligada à crença nos ensinamentos edificantes do Islã", acrescentou a postagem.