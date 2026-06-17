G7 pede que empresas de tecnologia criem ferramentas para proteger crianças online

As potências mundiais do G7, incluindo os Estados Unidos, apelaram nesta quarta-feira (17) às empresas de tecnologia para que desenvolvam ferramentas que garantam a segurança online das crianças, em meio a preocupações com as implicações da ascensão da inteligência artificial.

"Apelamos aos provedores de serviços digitais para que desenvolvam e implementem tecnologias e sistemas que garantam experiências seguras, protegidas e adequadas à idade", afirmaram os líderes do G7 em uma declaração conjunta.

A declaração, que também foi endossada por Brasil, Coreia do Sul, Egito, Índia e Quênia, foi divulgada após um almoço com a presença de executivos de empresas de IA da América do Norte, Europa, Índia e Japão, incluindo Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, da Anthropic.

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