G7 alerta sobre surto de ebola e refirma compromisso na luta contra o câncer

Em comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, 16, o G7 alertou para uma resposta forte e coordenada para enfrentar os riscos à segurança da saúde representados pelo ressurgimento do surto de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e em Uganda. "Continuamos a monitorar de perto a situação à medida que evolui, juntamente com nossos parceiros, para garantir que este vírus perigoso não se espalhe, inclusive através das fronteiras".

As sete grandes economias do mundo também reafirmaram seu compromisso de acelerar a luta contra o câncer. Segundo a nota, os países parceiros Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia também apoiam este apelo.

Dívida global