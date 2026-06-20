Funeral de David Hockney foi realizado na mais estrita intimidade, diz assessora

O funeral do aclamado artista britânico David Hockney, falecido em 12 de junho aos 88 anos, foi realizado na mais estrita intimidade, informou neste sábado (20) sua assessora de imprensa.

Erica Bolton indicou em comunicado que o funeral foi realizado de acordo com o desejo explícito do artista: somente estiveram presentes seu companheiro, Jean-Pierre Goncalves de Lima, e seu sobrinho-neto Richard.

Hockney, figura-chave da pop art dos anos 1960, foi celebrado durante décadas por sua capacidade de captar o mundo com um colorido deslumbrante.

Deixa seu companheiro, dois irmãos e muitos sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos-netos e sobrinhas-netas.

Em seu comunicado, a assessora também anunciou que a maioria de suas obras será destinada a fundações e instituições públicas de todo o mundo para preservar seu legado.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre a dimensão da coleção doada nem sobre as condições da doação.

Em 2008, o artista criou a The David Hockney Foundation, que, segundo seu site, tem como objetivo "fomentar a apreciação e o entendimento da arte visual e da cultura". A fundação possui mais de 8.000 obras.