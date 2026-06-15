Fox compra a plataforma de streaming Roku por US$ 22 bilhões

O grupo americano Fox Corporation, controlado pela família Murdoch, anunciou nesta segunda-feira (15) um acordo definitivo para adquirir a plataforma de streaming Roku, em uma operação que avalia a empresa em 22 bilhões de dólares (111 bilhões de reais).

"É um momento decisivo para a Fox", destacou em um comunicado o CEO do grupo, Lachlan Murdoch, sete anos após a Fox Corporation ter vendido grande parte de seus ativos relacionados ao entretenimento para a Disney, com o objetivo de se concentrar em esportes e notícias ao vivo.

A Roku, que ganhou fama com a venda de decodificadores que permitiam conectar a televisão aos serviços de streaming, obtém agora a maior parte de suas receitas (91% no último trimestre) com publicidade e assinaturas de sua plataforma de vídeo sob demanda.

max/jbo/LyS/ad/dga/fp/jc