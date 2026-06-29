Forte tremor em Caracas após terremotos de quarta-feira (AFP)

Um forte tremor atingiu Caracas e a vizinha La Guaira novamente na manhã desta segunda-feira (29), pouco depois das 7h00, horário local (8h00 em Brasília), informaram jornalistas da AFP, quase cinco dias após o duplo terremoto que deixou um saldo provisório de quase 1.500 mortos.

Este é o tremor mais forte registrado desde quarta-feira, quando os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram em menos de dois minutos. "Foi muito forte", disse Ismael Díaz, morador de La Guaira, à AFP.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor de magnitude 4,6 desta segunda-feira foi localizado 27 quilômetros ao norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.

Este novo tremor ocorre enquanto equipes de resgate venezuelanas e internacionais correm contra o tempo para tentar resgatar pessoas com vida sob os escombros.

As autoridades evitam mencionar pessoas desaparecidas, mas, segundo dados da ONU, há aproximadamente 50.000 desaparecidos.

Em La Guaira, a destruição é generalizada, com prédios reduzidos a escombros ou inclinados. O governo venezuelano informou que 774 prédios desabaram e 189 ruíram completamente.