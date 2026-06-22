Fonte iraniana nega fala dos EUA de uso de fundos bloqueados para compra de grãos

Uma fonte iraniana próxima às negociações entre Washington e Teerã afirmou à Tasnim que a alegação de que os fundos bloqueados do Irã foram utilizados para a compra de grãos "não corresponde à realidade" e não foi mencionada em nenhum acordo.

Segundo a fonte, a principal razão para tais declarações por parte dos americanos são questões de política interna."Parece que o lado americano divulga tais notícias para ofuscar a isenções de sanções para a venda de petróleo e seus derivados", acrescentou.