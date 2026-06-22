Fonte iraniana nega fala dos EUA de uso de fundos bloqueados para compra de grãos

Uma fonte iraniana próxima às negociações entre Washington e Teerã afirmou à Tasnim que a alegação de que os fundos bloqueados do Irã foram utilizados para a compra de grãos "não corresponde à realidade" e não foi mencionada em nenhum acordo.
Segundo a fonte, a principal razão para tais declarações por parte dos americanos são questões de política interna."Parece que o lado americano divulga tais notícias para ofuscar a isenções de sanções para a venda de petróleo e seus derivados", acrescentou.
Também fazendo referência à licença geral para venda de produtos petroquímicos por 60 dias, o chefe da Comissão de Energia da Câmara de Comércio do Irã afirmou à ISNA que os efeitos práticos da decisão não serão visíveis no curto prazo, mas que a redução das restrições às vendas de petróleo e a possibilidade de fornecimento a preços mais próximos da taxa real podem afetar as equações do mercado e a economia iraniana "nos próximos meses".