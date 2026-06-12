Foguete emblemático do Japão decola com sucesso levando seis satélites

O foguete H3, carro-chefe do programa espacial japonês, decolou com sucesso nesta sexta-feira (12) com seis pequenos satélites a bordo, mostrou uma transmissão ao vivo.

O lançamento ocorre depois de o H3 não ter conseguido colocar em órbita, em dezembro, outro satélite de geolocalização devido a uma falha no motor.

"A combustão do segundo estágio, o controle da ação e a trajetória estão normais", afirmou a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa) em sua transmissão pelo YouTube, cerca de seis minutos após a decolagem.

Entre os satélites transportados pelo foguete está o "Umitsubame", da Universidade de Ciências de Tóquio, que observa a Terra e outros alvos com uma câmera de alto desempenho.

Além disso, está a bordo o "Shiraito", da Universidade de Shizuoka, que está testando tecnologia de captura de detritos espaciais, segundo a Jaxa.