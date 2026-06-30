Finlândia se despede do telefone fixo

A Finlândia pôs fim às ligações por telefone fixo nesta terça-feira (30), com o encerramento do serviço pela última grande operadora desta modalidade no país, a Elisa.

A rede de telefonia fixa do país nórdico estava em funcionamento desde a década de 1880.

Ao anunciar em janeiro a decisão de desativar a rede - passo que suas concorrentes já haviam dado anteriormente -, a Elisa afirmou que restavam apenas "alguns poucos milhares" de assinantes do serviço e que há anos não comercializava novas linhas.

A partir desta terça-feira, os únicos fornecedores de linhas fixas na Finlândia serão operadoras locais, que atualmente prestam serviço a alguns milhares de assinantes para chamadas locais, informou a emissora estatal Yle.