Fim do projeto de caça europeu é 'preocupante' para a autonomia estratégica, diz Espanha

A decisão dos governos francês e alemão de abandonar o projeto de criação de um avião de combate europeu é "muito preocupante" para a autonomia estratégica do bloco, segundo o governo espanhol, que havia aderido à iniciativa.

O programa Sistema de Combate Aéreo do Futuro (SCAF) foi lançado em 2017 e era considerado uma prova dos esforços europeus de cooperação em defesa diante de uma Rússia hostil.

No entanto, as tensões entre os dois fabricantes responsáveis pelo projeto, Airbus e Dassault, levaram França e Alemanha a se retirarem do projeto na segunda-feira.

"Acho que é uma má notícia, muito preocupante para a Europa e para a autonomia estratégica europeia", disse a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles.

"Neste caso, os interesses da indústria foram colocados acima dos interesses da segurança e da defesa europeias", insistiu ela, acrescentando que tentarão encontrar "outro caminho para este projeto".