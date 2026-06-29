Família do jogador argentino Lucas Trejo morreu nos terremotos na Venezuela

A esposa e os dois filhos pequenos do jogador de futebol argentino Lucas Trejo morreram nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, informou seu time, o Club Sport Marítimo La Guaira, no domingo (28).

Trejo, que joga pelo time da segunda divisão venezuelana, compartilhou um vídeo comovente nas redes sociais que o mostra procurando por sua esposa, Yanina, e seus filhos, Aaron e Ainhoa, nos escombros durante três dias, até que as equipes de resgate encontraram seus corpos, segundo a imprensa americana.

"O Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente a perda irreparável da esposa e dos filhos de nosso jogador Lucas Trejo", disse o time em uma publicação no Instagram, acompanhada de uma foto da família.

Trejo, de 38 anos, estava em um centro de treinamento do time em Caracas quando os terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a região na noite de quarta-feira, segundo a CNN.

Ele retornou imediatamente para sua casa em La Guaira, o estado mais atingido pelo desastre, e encontrou "uma cena horrível", disse Ricardo Ardiles, cunhado de Trejo, à CNN.

"Ele não encontrou absolutamente nada do que era o prédio", disse Ardiles.

Quase 1.500 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas, informaram as autoridades venezuelanas no domingo.