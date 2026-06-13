Extrema direita se manifesta em Roma a favor da "remigração"

Cerca de 3.000 ativistas de extrema direita se manifestaram neste sábado (13) em Roma para exigir a "remigração" dos migrantes para seus países de origem.

"Os imigrantes podem ficar se aceitarem nossas normas de convivência; caso contrário, devem retornar aos seus países de origem", declarou à AFP Susanna Rubei, dona de casa.

"Isso se aplica especialmente àqueles que cometem delitos e são pegos em flagrante uma, duas, três ou quatro vezes", acrescentou.

"Queremos expulsar os imigrantes ilegais, mandá-los embora, porque não deveriam estar aqui", afirmou Luca Marsella, porta-voz do grupo neofascista Casapound.

"São eles que estupram nossas mulheres. São eles que agridem nossos idosos. E, como não somos politicamente corretos, diremos que também queremos enviar de volta aos seus países os imigrantes legais, aqueles que, claramente, não se assimilaram nem se integraram", prosseguiu.

A poucos metros dali, o eurodeputado Roberto Vannacci realizou neste sábado o ato inaugural de seu novo partido, Futuro Nazionale (FN).

A pouco menos de um ano das eleições legislativas de 2027, esse eurodeputado e ex-membro da Liga quer se posicionar à direita da coalizão ultraconservadora da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Ou estão conosco, os defensores da cidadania e do soberanismo, ou estão com [a presidente da Comissão Europeia] Von der Leyen, [o ex-presidente do Conselho de Ministros] Mario Draghi e a globalização", declarou Roberto Vannacci após atacar os partidos de centro-direita.

Vannacci apresentou-se como vítima dos meios de comunicação e advertiu seus militantes para que desconfiassem das câmeras.

O congresso estava proibido para a imprensa, mas foi transmitido pela internet.

"Na minha opinião, neste momento, ninguém deveria entrar na Itália", declarou posteriormente Roberto Vannacci em entrevista coletiva, quando lhe perguntaram o que entende por "remigração".

Fundado em fevereiro, seu partido já conta com oito deputados.