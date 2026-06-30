Explosão de "pacote-bomba" em Mônaco deixa oligarca ucraniano e mais duas pessoas feridas

Autoridades reforçaram as medidas de segurança no principado de Mônaco, já altamente protegido. VALERY HACHE / AFP

O oligarca ucraniano Vadim Irmolaiev e outras duas pessoas ficaram feridas em Mônaco na explosão de um "pacote-bomba" na noite desta segunda-feira (29). Esta é a primeira ação desse tipo no principado, indicaram as autoridades.

A explosão aconteceu por volta das 21h (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial, próximo à fronteira com a França. O governo monegasco informou inicialmente que havia dois feridos em estado grave, um casal de 50 a 60 anos, e outro lesionado, um adolescente de 13 anos, sem revelar as suas identidades.

"Esta noite, pouco antes das 21h00, foi ouvida no Principado uma violenta explosão ligada a um pacote-bomba, não muito longe da Place des Moulins", publicaram as autoridades na rede social X. Uma fonte próxima ao caso assegurou à AFP, confirmando uma informação prévia da BFMTV, que o homem ferido é Irmolaiev, um oligarca ucraniano que reside em Mônaco.

Desde dezembro de 2023, o empresário está sujeito a sanções devido a uma decisão do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia promulgada pelo presidente Volodimir Zelensky. Segundo vários veículos de imprensa, que citam os serviços de segurança ucranianos, essas sanções se devem à decisão do bilionário de continuar com as suas atividades de comércio de álcool na península da Crimeia, sob ocupação russa.

Por enquanto, a identidade das vítimas não foi confirmada por Mônaco, onde o procurador-geral, Stéphane Thibault, planejava conceder uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (30), segundo o ministro de Estado (chefe de governo), Christophe Mirmand. Thibault disse à AFP que o artefato explosivo estava em uma bolsa ou pacote deixado por uma pessoa no saguão do edifício atingido, antes de sair do local.

— É a primeira vez na história, que eu saiba, que ocorre um ato desse tipo no Principado — afirmou Mirmand.

Denunciando "um crime atroz", o príncipe Albert II de Mônaco citou em um comunicado "um golpe para toda a comunidade monegasca" e reafirmou que a segurança do microestado europeu "sempre foi uma prioridade" e "continuará a sê-lo mais do que nunca, quaisquer que sejam as ameaças".