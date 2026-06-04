Exército libanês começará a se mobilizar 'em zonas piloto' no sul, diz primeiro-ministro

O exército libanês começará a se mobilizar em "zonas piloto" no sul do país, anunciou o primeiro-ministro, Nawaf Salam, nesta quinta-feira (4), um dia após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Líbano e Israel em Washington.

Este acordo, rejeitado pelo Hezbollah, define o estabelecimento dessas zonas, controladas exclusivamente pelo exército, após a retirada israelense de partes do sul do Líbano.

Este é um "primeiro passo concreto e tangível" que "não prejudica nosso direito a uma retirada completa" de Israel, afirmou o primeiro-ministro, citado pelo porta-voz do governo.