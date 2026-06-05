Exército iraniano afirma ter disparado 'mísseis de advertência' contra destróieres americanos

O exército iraniano afirmou, nesta sexta-feira (5), ter lançado "mísseis de advertência" no Golfo de Omã contra dois destróieres dos Estados Unidos, informou a mídia estatal.

"Após o lançamento dos mísseis de advertência, os destróieres inimigos DDG-103 e DDG-8 deixaram o Golfo de Omã em direção ao Oceano Índico", disse o exército em um comunicado divulgado pela agência de notícias Irna.

Diversos confrontos nesta semana na região e o impasse nas negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos enfraqueceram o cessar-fogo em vigor desde 8 de abril.