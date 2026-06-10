Exército dos EUA diz que concluiu ataques contra Irã

O Exército dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (9), que havia "concluído" seus ataques de retaliação contra o Irã pelo abatimento de um helicóptero.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas forças americanas no Oriente Médio, afirmou no X que havia "concluído ataques em autodefesa contra o Irã".

"As forças do Centcom atingiram sistemas iranianos de defesa aérea, estações de controle em solo e locais de radares de vigilância próximos ao Estreito de Ormuz com munições de precisão lançadas por aeronaves de combate da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos", publicou.