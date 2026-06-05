Exército dos EUA ataca instalações de radares no Irã

O Exército dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (5) que bombardeou, em "legítima defesa", dois locais de radares no Irã.

As forças americanas "abateram quatro drones (...) lançados em direção ao Estreito de Ormuz", que "representavam uma ameaça imediata ao tráfego marítimo regional", escreveu no X o Comando Central dos Estados Unidos.

"As forças americanas então atacaram instalações de radares de vigilância costeira em Goruk e na Ilha de Qeshm para se defender de ataques iminentes", acrescentou o Centcom.

Apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor entre os dois países, os Estados Unidos já haviam realizado quatro ataques terrestres em território iraniano no início da semana.

O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que o Irã ainda mantém capacidade balística.

"Eles têm alguns mísseis, têm alguns drones. Eu diria, em termos percentuais, talvez 21% ou 22% de seus mísseis", declarou em entrevista à NBC News.

O percentual é superior aos 18% mencionados por Trump em maio.

O Exército iraniano afirmou ter disparado "mísseis de advertência" contra dois destróieres americanos no Golfo de Omã.