Exército do Kuwait repele ataque com mísseis e drones

O Exército do Kuwait anunciou nesta quarta-feira (3) que sua defesa aérea interceptou ataques "hostis" de mísseis e drones.

O país petrolífero do Golfo, aliado dos Estados Unidos, tem sido alvo de ataques iranianos desde o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã, em fevereiro.

"Qualquer som de explosões é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam esses ataques hostis", informou no X o exército kuwaitiano, sem especificar sua origem.

A agência estatal de notícias KUNA informou que as sirenes de ataque aéreo foram ativadas pela segunda vez durante a noite.

O Kuwait disse na segunda-feira que havia derrubado uma série de mísseis e drones, e sua chancelaria afirmou que o Irã é "totalmente responsável por esses ataques atrozes".

Por sua vez, o Comando Central dos Estados Unidos na região disse que suas forças "interceptaram com sucesso dois mísseis balísticos iranianos dirigidos contra as forças americanas no Kuwait".