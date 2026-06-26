Europol identifica mais de 700 redes criminosas na Europa

A Europol revelou em um relatório publicado nesta sexta-feira (26) a existência de 731 redes criminosas que constituem uma importante ameaça para a União Europeia (UE).

Segundo a agência policial europeia, estes grupos organizados se assemelham cada vez mais a empresas de alcance mundial.

A principal atividade destas redes é o tráfico de drogas, seguida de fraude, fraude online, crime organizado contra a propriedade e a tráfico de pessoas, explicou Jürgen Ebner, diretor executivo da Europol, durante uma conferência.

No entanto, seu número diminuiu. Em um relatório anterior, publicado em 2024, a Europol, com sede em Haia, havia identificado 820 organizações criminosas.

Delas, cerca de 200 grupos, que ainda não foram desmantelados, despertam uma preocupação especial.

"Estão estruturados de forma hierárquica, muitas vezes com bases familiares ou de clã, contam com uma ampla rede internacional e suas células operam em escala mundial", afirmou Ebner.

"Poderíamos até falar de empresas globais", destacou durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

"Dispõem de uma base financeira extremamente sólida e utilizam estruturas jurídicas", acrescentou.

A digitalização, a inovação tecnológica, o comércio mundial, a instabilidade geopolítica e a crescente sobreposição entre as economias legais e ilegais oferecem "oportunidade criminosas em uma escala sem precedentes", indicou a Europol em seu novo relatório.

Segundo a agência, as 731 redes criminosas multinacionais apresentam um perfil de ameaça notável constante, caracterizado por sua agilidade, seu caráter transfronteiriço, sua capacidade de controle e seu potencial destrutivo.

Em conjunto, reúnem mais de 400 mil membros de 118 nacionalidades.

"Este relatório nos mostra que é necessário investir mais na coordenação das ações dentro das plataformas logísticas europeias, como por exemplo a aliança portuária", acrescentou a agência.

"A Europol constata que os grupos criminosos são muito flexíveis; evoluem, se fundem e se reinventam constantemente, o que os torna ainda mais difíceis de rastrear, mas também de desmantelar", declarou Magnus Brunner, comissário europeu de Assuntos Internos.

"Não se trata de gangues de rua; são organizações criminosas", concluiu durante a mesma coletiva de imprensa.