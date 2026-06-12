EUA vê "80% a 85%" de probabilidade de chegar a um acordo com o Irã

Os Estados Unidos acreditam que há uma probabilidade de "entre 80% e 85%" de que um acordo com o Irã seja assinado nos próximos dias, afirmou nesta sexta-feira (12) um alto funcionário do governo de Donald Trump.

"Sim, esperamos estar assinando esse acordo nos próximos dias. Não posso dar uma data exata", disse o funcionário a jornalistas durante uma ligação, na qual falou sob condição de anonimato.

"Se eu tivesse que dizer qual é meu grau de confiança de que vamos assinar esse acordo, talvez nesta manhã eu tivesse dito 75%; agora provavelmente está mais entre 80% e 85%, mas não é 100%."