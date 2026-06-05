EUA: Senado aprova US$ 70 bilhões para ICE e Patrulha de Fronteira sem limitar fundo de Trump

O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta sexta-feira (5) uma legislação para financiar as agências de fiscalização de imigração do presidente Donald Trump, após semanas de atraso e forte reação a um fundo de acordo não relacionado, de US$ 1,776 bilhão, que ameaçava travar a proposta.

Por 52 votos a 47, os senadores aprovaram a medida de US$ 70 bilhões que garante recursos ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e à Patrulha de Fronteira pelos próximos três anos, até o fim do mandato de Trump. A votação final ocorreu pouco antes das 5h, depois que os republicanos derrotaram, por margem estreita, diversas tentativas de democratas e de integrantes do próprio partido de incluir no texto uma proibição permanente ao fundo de acordo de Trump, voltado a aliados políticos que afirmam ter sido perseguidos por motivos políticos.

Os republicanos superaram um obstáculo importante ao rejeitar uma emenda apresentada por um correligionário, o senador Bill Cassidy, da Louisiana, que redirecionaria os pagamentos do acordo para agentes de segurança feridos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

As emendas colocaram à prova a unidade do partido e complicaram o que deveria ter sido uma aprovação relativamente simples em ano eleitoral. Em vez de manter o foco no financiamento das ações de imigração, os republicanos passaram quase um dia negociando internamente sobre a possibilidade de barrar o fundo, mesmo após o procurador-geral interino Todd Blanche afirmar, no início da semana, que ele não seria implementado.

"Isso já teria sido concluído várias horas atrás se não tivéssemos que lidar com algumas das questões em torno do fundo", disse o líder da maioria no Senado, John Thune (republicano de Dakota do Sul), pouco antes da meia-noite.

Thune também criticou o fundo, que integra um acordo que encerra o processo de Trump contra o IRS (a Receita Federal dos EUA) pelo vazamento de suas declarações de imposto de renda - tema que irritou muitos republicanos. Ainda assim, ele vinha pressionando o partido há semanas para manter o projeto centrado no financiamento do ICE e da Patrulha de Fronteira, bloqueado pelos democratas desde o início do ano, e para evitar novas disposições que pudessem dificultar a tramitação na Câmara.

Apesar disso, um grupo de senadores republicanos insistiu ao longo do dia - e noite adentro - em barrar os pagamentos por meio de lei. A ofensiva ganhou força depois que Trump voltou a lançar dúvidas sobre o futuro do acordo na quarta-feira à tarde, logo após o Senado votar o início do debate sobre o projeto. Na ocasião, ele disse a repórteres que o acordo é "muito importante" e afirmou "não sei" se está encerrado ou apenas suspenso. Fonte: Associated Press.