EUA registra sua segunda primavera mais quente, segundo a NOAA

Os Estados Unidos registraram a segunda primavera mais quente de sua história neste ano, anunciou nesta segunda-feira (8) uma agência de monitoramento climático americana.

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, depois da China.

Entre março e maio de 2026, os 48 estados contíguos dos EUA (ou seja, sem Alasca e Havaí) atingiram uma temperatura média de 13,2°C, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

A primavera de 2026 torna-se, portanto, a segunda mais quente já registrada no país, depois de 2012, nos 132 anos de coleta de dados.