EUA promete que eventual desbloqueio de ativos iranianos não financiará o terrorismo

Os Estados Unidos garantirão que um eventual desbloqueio dos fundos iranianos, como parte de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, não permita o financiamento do terrorismo, afirmou nesta segunda-feira (22) o vice-presidente americano JD Vance.

"Se algum dia descongelarmos os ativos iranianos, podemos garantir que (...) o dinheiro iraniano ajudará o povo do Irã e não financiará o terrorismo", disse Vance a jornalistas em Burgenstock.

Ele acrescentou que, nas negociações realizadas neste complexo hoteleiro suíço, ficou garantido que "se em algum momento os ativos iranianos forem descongelados, eles serão usados para enriquecer os agricultores americanos e para alimentar o povo iraniano".