EUA pressionam mediadores de acordo com Irã para divulgarem texto completo do pacto, diz Vance

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, mencionou "protocolos diplomáticos" ao justificar a falta de maiores detalhes sobre o memorando de entendimento alcançado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. Em entrevista para a CBS nesta quarta-feira, 17, ele afirmou que os mediadores Catar e Paquistão pediram para que o texto completo do acordo não fosse publicado por algum período, também levando em consideração que o documento deve ser divulgado de maneira completa na sexta-feira, quando está prevista a cerimônia oficial de assinatura.