EUA planeja comemorar seu Dia da Independência em Caracas com fogos

Os Estados Unidos planejam celebrar o Dia da Independência com uma queima de fogos de artifício na capital da Venezuela, um espetáculo que coincidirá quase exatamente com os seis meses da derrubada de Nicolás Maduro.

Caracas e Washington restabeleceram suas relações diplomáticas no início de março, após sete anos de ruptura provocada por Maduro, deposto em uma operação militar americana com bombardeios realizada em 3 de janeiro.

A embaixada dos Estados Unidos, localizada em uma área nobre da capital venezuelana, retomou formalmente suas atividades pouco depois da normalização das relações entre os dois países.

A representação diplomática avalia a "possibilidade" de "realizar um espetáculo de fogos de artifício em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos" nas instalações de um centro comercial em Caracas no próximo dia 2 de julho, segundo uma carta que circula nas redes sociais e que foi enviada à administração do shopping.

A carta "é autêntica", confirmou à AFP uma fonte da missão diplomática, sob condição de anonimato por não estar autorizada a discutir detalhes da cerimônia.

Washington já contratou uma empresa nacional de fabricação de fogos de artifício para a ocasião, segundo o documento assinado pelo conselheiro de Assuntos Administrativos da embaixada americana e datado de 17 de junho.

Os fogos de artifício são frequentemente utilizados em apresentações governamentais, alguns eventos privados e celebrações de Ano-Novo na Venezuela.

Também era comum o uso de drones em atividades do chavismo governante, que durante décadas se caracterizou por um forte discurso anti-imperialista.

Inclusive, o rosto de Maduro e o de sua esposa protagonizaram, no fim de janeiro, um espetáculo de luzes com drones no complexo militar Fuerte Tiuna, onde eles pernoitavam na madrugada de 3 de janeiro, quando foram capturados por forças americanas.

Nem o governo interino de Rodríguez nem a embaixada dos Estados Unidos em Caracas se pronunciaram até o momento sobre a celebração.

Os fogos de artifício são um dos símbolos das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado em 4 de julho.