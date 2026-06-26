EUA, Israel e Líbano assinam estrutura de acordo trilateral para encerrar conflito na região

Os Estados Unidos, Israel e o Líbano chegaram a uma estrutura de acordo para encerrar o conflito entre israelenses e o Hezbollah, após a quinta rodada de negociações mediadas por Washington. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira, 26, o entendimento, mas ressaltou que "este é apenas o começo" e que "há muito trabalho pela frente". O embaixador de Israel nos EUA, Yechiel Leiter, afirmou que o marco trilateral será baseado no cumprimento de compromissos pelas partes.

Segundo uma fonte ouvida pelo The Times of Israel, o acordo prevê que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) iniciem uma retirada parcial do sul do Líbano. As tropas israelenses deixariam duas áreas dentro da zona de segurança estabelecida por Israel ao longo da fronteira e seriam substituídas por integrantes das Forças Armadas libanesas. De acordo com a fonte, essas regiões já foram desocupadas de infraestrutura do Hezbollah pelas IDF.

Ainda conforme o veículo, o entendimento foi alcançado no quarto dia da quinta rodada de negociações em Washington, após as partes superarem divergências que impediram um acordo no prazo inicialmente previsto.

As conversas ocorreram em meio ao descontentamento de Israel e do Líbano com o memorando firmado pelos EUA com o Irã na semana passada, que incluiu um cessar-fogo no território libanês.

Segundo a publicação, ambos os governos avaliaram que o entendimento reduziu a influência das negociações diretas mediadas por Washington e fortaleceu o papel de Teerã nos assuntos de Beirute, levando israelenses e libaneses a endurecerem suas posições durante as tratativas.