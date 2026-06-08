EUA exige que Irã conceda acesso à agência nuclear da ONU

Os Estados Unidos exigem que o Irã forneça informações "precisas" sobre suas reservas de urânio enriquecido e conceda acesso "sem demora" à agência nuclear da ONU, de acordo com um projeto de resolução ao qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira (8).

Estima-se que o plano seja submetido à votação nesta semana na assembleia de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que iniciou seus trabalhos nesta segunda-feira.

Na semana passada, a AIEA reiterou em um relatório confidencial que a falta de acesso às instalações nucleares no Irã constituía um "motivo de preocupação em matéria de proliferação".

O projeto de resolução afirma que é "essencial e urgente" que o Irã forneça à agência, "sem demora", "informações precisas sobre a contabilização de material nuclear e as instalações nucleares submetidas a salvaguardas no Irã".

Teerã também deve "conceder à agência todo o acesso de que necessite para verificar estas informações", acrescenta.

Para ser aprovado, o projeto deve ser apresentado e receber o aval da assembleia de governadores da agência nuclear da ONU, composta por 35 membros.

Em uma coletiva de imprensa após o início da reunião, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, declarou que manteve "contatos esporádicos com o ministro de Relações Exteriores [do Irã] e outros, mas, basicamente, o canal de comunicação está rompido".

Israel e Estados Unidos acusam o Irã de querer fabricar uma arma nuclear, algo que Teerã nega e insiste em seu direito à tecnologia para fins civis.

No sábado, o Irã qualificou como um "instrumento de pressão política" o relatório da AIEA no qual manifesta preocupação com a falta de acesso às instalações nucleares iranianas.