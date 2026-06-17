EUA e Irã assinam acordo para encerrar guerra no Oriente Médio

Estados Unidos e Irã assinaram, nesta quarta-feira (17), o acordo de paz que deve encerrar a guerra entre os dois países. O acordo passa a valer já a partir desta quarta. As negociações foram mediadas pelo Paquistão.
O conflito aberto começou em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã (relembre abaixo).
O presidente Donald Trump assinou o acordo na França, informou um funcionário do governo dos Estados Unidos à AFP.
— Posso confirmar que foi assinado —respondeu o funcionário ao ser questionado sobre a informação do site Axios de que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante o jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G-7.
Já na quinta-feira (18) do horário local, o Irã confirmou que assinou o acordo.
— O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo — declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna.
O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".
14 pontos
O acordo de paz assinado entre os Estados Unidos e o Irã inclui que o país iraniano não adquirirá nem desenvolverá armas nucleares e que os norte-americanos vão encerrar as sanções e ações militares. O texto prevê, ainda, a abertura segura do Estreito de Ormuz.
A íntegra do documento prevê 14 pontos para encerrar o conflito. Veja o resumo abaixo:
- Encerrar imediatamente as operações militares
- Não interferir em assuntos internos
- Firmar um acordo definitivo em 60 dias
- Encerrar o bloqueio naval
- Reabrir o Estreito de Ormuz
- Elaborar e executar um plano de reconstrução e desenvolvimento do Irã
- Encerrar as sanções dos EUA contra o Irã
- Irã comprometer-se a não adquirir nem desenvolver armas nucleares
- Irã manter o status quo do programa nuclear e não aplicar novas sanções
- Conceder isenção ao Irã para a exportação de petróleo
- Liberar fundos e ativos congelados
- Supervisionar e assegurar o cumprimento do acordo
- Celebrar o acordo final
- Ratificar o acordo
Relembre
O conflito, iniciado em fevereiro, causou tensão no Oriente Médio e provocou impactos no restante do mundo.
O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.
A retaliação iraniana também levou a guerra para o Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte mundial de petróleo e gás. A medida impactou o preço dos combustíveis em diversos países.