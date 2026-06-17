EUA e Irã assinam acordo para encerrar guerra no Oriente Médio

Outdoor em Islamabad, no Paquistão, celebra acordo medidado pelo país. AAMIR QURESHI / AFP

Estados Unidos e Irã assinaram, nesta quarta-feira (17), o acordo de paz que deve encerrar a guerra entre os dois países. O acordo passa a valer já a partir desta quarta. As negociações foram mediadas pelo Paquistão.

O conflito aberto começou em 28 de fevereiro, quando Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã (relembre abaixo).

O presidente Donald Trump assinou o acordo na França, informou um funcionário do governo dos Estados Unidos à AFP.

— Posso confirmar que foi assinado —respondeu o funcionário ao ser questionado sobre a informação do site Axios de que Trump assinou pessoalmente uma cópia do documento durante o jantar com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G-7.

Já na quinta-feira (18) do horário local, o Irã confirmou que assinou o acordo.

— O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo — declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna.

O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".

14 pontos

O acordo de paz assinado entre os Estados Unidos e o Irã inclui que o país iraniano não adquirirá nem desenvolverá armas nucleares e que os norte-americanos vão encerrar as sanções e ações militares. O texto prevê, ainda, a abertura segura do Estreito de Ormuz.

A íntegra do documento prevê 14 pontos para encerrar o conflito. Veja o resumo abaixo:

Encerrar imediatamente as operações militares Não interferir em assuntos internos Firmar um acordo definitivo em 60 dias Encerrar o bloqueio naval Reabrir o Estreito de Ormuz Elaborar e executar um plano de reconstrução e desenvolvimento do Irã Encerrar as sanções dos EUA contra o Irã Irã comprometer-se a não adquirir nem desenvolver armas nucleares Irã manter o status quo do programa nuclear e não aplicar novas sanções Conceder isenção ao Irã para a exportação de petróleo Liberar fundos e ativos congelados Supervisionar e assegurar o cumprimento do acordo Celebrar o acordo final Ratificar o acordo

Relembre

O conflito, iniciado em fevereiro, causou tensão no Oriente Médio e provocou impactos no restante do mundo.

O líder supremo Ali Khamenei foi morto na primeira onda de bombardeios. O Irã respondeu com mísseis e drones contra Israel, bases americanas e alvos em países do Golfo aliados de Washington.