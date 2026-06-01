EUA e FTI Consulting entram em acordo por transações envolvendo a Rússia

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 1, um acordo com a FTI Consulting de US$ 1,05 milhão para a empresa encerrar sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações das sanções do OFAC direcionadas ao setor financeiro da Rússia.

Segundo a pasta, entre abril de 2019 e maio de 2021, a FTI realizou, de forma indireta, negociações envolvendo dívida proibida do VTB Bank, banco estatal russo incluído na lista de sanções do OFAC, em seis ocasiões.