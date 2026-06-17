EUA diz que Irã aceita diluir urânio nos termos do acordo

O Irã concordou em reduzir seu estoque de urânio enriquecido sob um acordo provisório com os Estados Unidos, disseram autoridades americanas nesta quarta-feira (17), ao divulgarem o que apresentaram como o texto do acordo.

O memorando também prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e a permissão para a venda de petróleo iraniano, enquanto os Estados Unidos e seus aliados forneceriam um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares (cerca de 1,51 trilhão de reais) ao Irã.

Autoridades americanas de alto escalão leram o documento durante uma teleconferência com jornalistas, após dias de incerteza sobre os detalhes do acordo anunciado pelo presidente Donald Trump no domingo.

Este entendimento preliminar será seguido por 60 dias de negociações para um acordo final, após os quais Trump afirmou que Washington poderia simplesmente "bombardear" o Irã de novo caso o país não o aceite.

O programa nuclear iraniano é mencionado no memorando, segundo as autoridades americanas, com cláusulas adicionais em comparação às versões preliminares do acordo que vazaram para a imprensa americana e estrangeira.

Segundo o texto, os dois países concordaram em discutir um mecanismo para lidar com o estoque de urânio enriquecido do Irã, que poderia ser usado para fabricar armas nucleares.

O documento afirma que a "metodologia mínima" consistiria em "realizar a diluição no local, sob a supervisão da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)".

A diluição envolve a mistura de urânio enriquecido com urânio empobrecido, a fim de reduzir seu nível de radioatividade.