EUA deporta primeiro imigrante para arquipélago no Pacífico

Os Estados Unidos começaram a enviar imigrantes irregulares para Palau, um arquipélago pouco povoado no Pacífico tropical, informou nesta quarta-feira (1º) a nação insular.

"Recebemos nossa primeira pessoa no aeroporto no fim de maio, a levamos para sua residência temporária e a ajudamos a conectar seu telefone e a se estabelecer", indicou a presidência de Palau em comunicado enviado à AFP.

Os Estados Unidos aceleraram seus esforços para expulsar pessoas em situação irregular e solicitantes de asilo sob o governo do presidente Donald Trump. Seu plano prevê realocá-los em países como El Salvador, Uganda ou Ruanda.

Com cerca de 20 mil habitantes distribuídos em centenas de ilhas vulcânicas e a aproximadamente 800 quilômetros das Filipinas, Palau é um dos menores países do mundo em termos de população.

Segundo um memorando de entendimento anunciado em dezembro do ano passado, esse arquipélago da Oceania permitirá que até 75 cidadãos de terceiros países provenientes dos Estados Unidos vivam e trabalhem em seu território.

Aqueles que não tiverem antecedentes criminais desempenharão funções úteis para o Estado, explicaram ambas as partes.

Palau obteve sua independência em 1994, mas permite que o exército americano utilize seu território em virtude de um antigo acordo de "livre associação". Em troca, os Estados Unidos pagam centenas de milhões de dólares em apoio orçamentário e assumem a responsabilidade por sua defesa nacional.