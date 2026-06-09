EUA: Carolina do Sul realiza primárias com Trump no centro das disputas para governo e Senado

Os eleitores da Carolina do Sul participam nesta terça-feira (9) das primárias para governador e Senado dos Estados Unidos, em um teste da influência de Donald Trump em um Estado dominado pelos republicanos há décadas.

Na corrida pelo governo estadual, Trump apoia a atual vice-governadora Pamela Evette, que disputa a indicação republicana contra nomes como a deputada federal Nancy Mace, o deputado Ralph Norman e o empresário Rom Reddy. A expectativa é avaliar se o respaldo do presidente será suficiente para garantir a vitória de Evette no primeiro turno ou levar a disputa para um segundo turno em 23 de junho.

A busca pelo apoio de Trump marcou a campanha republicana. Evette destacou frequentemente sua proximidade com o presidente e recebeu também o apoio do governador Henry McMaster, aliado histórico do republicano. Mace, por sua vez, tenta manter espaço dentro da base trumpista apesar de críticas feitas ao presidente após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Outra disputa relevante é a primária republicana para o Senado. O senador Lindsey Graham busca a indicação para concorrer ao quinto mandato. Aliado próximo de Trump e um de seus interlocutores mais frequentes no Congresso, Graham recebeu o endosso presidencial antes mesmo do início formal da campanha.

Seu principal adversário é o empresário Mark Lynch, que se apresenta como candidato da corrente "America First" e argumenta que Graham não é conservador o suficiente para representar o Estado. Trump, porém, já classificou Lynch nas redes sociais como um "lunático" e um "desastre para o Partido Republicano".

Os democratas tentam encerrar um longo jejum de vitórias em eleições estaduais. Na disputa para governador, o deputado estadual Jermaine Johnson aparece entre os principais candidatos do partido. Para o Senado, a médica Annie Andrews concorre à indicação democrata. Apesar da expectativa de que a insatisfação com Trump beneficie a oposição, os democratas enfrentam uma tarefa difícil em um Estado onde não conquistam o governo nem uma cadeira no Senado há décadas. Fonte: Associated Press.