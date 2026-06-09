EUA bombardeiam Irã após derrubada de helicóptero, e Teerã responde com ataques a alvos norte-americanos

Helicóptero do modelo Apache, o mesmo derrubado no Estreito de Ormuz. Sgt. Alfredo Barraza Jr. / US Army

Os Estados Unidos bombardearam o território iraniano nesta terça-feira (9), em retaliação à derrubada de um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz. O presidente Donald Trump já havia prometido responder ao ataque.

— Esta é uma resposta ao que eles fizeram com nosso helicóptero ontem à noite, e acredito que a resposta deve ser muito forte, muito poderosa. E é isso que ela é — disse Trump à emissora ABC após o início do ataque.

No final da tarde desta terça, o Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou em uma publicação na rede social X que a ofensiva de "autodefesa" é uma retaliação "proporcional à agressão injustificada do Irã" contra o helicóptero Apache.

Segundo o Centcom, os ataques contra Teerã foram lançados por volta das 18h, no horário de Brasília.

Em resposta, Irã lançou bombardeios contra alvos dos EUA no Oriente Médio para retaliar o ataque norte-americano.

Citando uma fonte militar, a agência de notícias iraniana Tasnim havia relatado que o "inimigo" iria enfrentar uma "resposta decisiva" caso cometesse "outro ato malicioso" sob o pretexto de um ataque a um helicóptero.

Irã negou ação intencional

Durante o dia, o Irã afirmou não ter derrubado o helicóptero de maneira intencional, segundo uma fonte ouvida pela Al Arabiya.

De acordo com a fonte, os representantes iranianos teriam informado aos mediadores que o incidente foi resultado do ambiente de tensão militar na região e reafirmaram o compromisso em manter o diálogo diplomático.