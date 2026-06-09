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EUA bombardeiam Irã após derrubada de helicóptero, e Teerã responde com ataques a alvos norte-americanos

Governo iraniano afirmou, mais cedo, não ter derrubado aeronave dos Estados Unidos de maneira intencional

Estadão Conteúdo

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