EUA bombardeiam alvos do Irã após ataque no Estreito de Ormuz

Estreito de Ormuz é controlado pelo Irã. GIUSEPPE CACACE / AFP

As forças dos Estados Unidos bombardearam nesta sexta-feira (26) depósitos iranianos de mísseis e drones, além de radares costeiros. A ação, segundo o Exército norte-americano, é uma resposta a um ataque iraniano contra um navio de carga no Estreito de Ormuz.

"A agressão injustificada contra a navegação comercial por parte das forças iranianas violou claramente o cessar-fogo", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) na rede social X.

O texto diz, ainda, que os bombardeios contra o Irã como "uma resposta contundente ao ataque de ontem contra um navio mercante que transitava pelo Estreito de Ormuz".

Violação do cessar-fogo, diz Trump

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o ataque do Irã com drones no Estreito de Ormuz como uma "violação estúpida" do cessar-fogo.

"Um dos drones atingiu em cheio o convés superior de um navio de carga grande e muito caro", enquanto outros três foram abatidos, publicou Trump em sua plataforma Truth Social, em aparente referência a um ataque contra uma embarcação ocorrido no dia anterior.

"Obviamente, isso é uma violação estúpida do nosso Acordo de Cessar-Fogo", acrescentou.

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Ataque do Irã ocorre uma semana após suspensão dos bloqueios

O ataque iraniano ocorreu a 7,5 milhas náuticas (14 quilômetros) a sudeste de Dahit, uma localidade do Sultanato de Omã.

O incidente aconteceu mais de uma semana depois que Irã e Estados Unidos suspenderam bloqueios mútuos como parte de um memorando de entendimento destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.