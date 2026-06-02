EUA: ataque a tiros deixa 6 mortos de uma mesma família; parente é apontado como autor do crime

Autoridades do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, investigam a morte de seis pessoas que teriam sido assassinadas por um familiar. O suspeito tirou a própria vida ao ser localizado pela polícia nesta segunda-feira, dia 1º.

De acordo com a Polícia de Muscatine, cidade situada a cerca de 80 quilômetros de Cedar Rapids, os agentes foram chamados para atender uma ocorrência em uma residência, onde encontraram quatro pessoas mortas a tiros.

Durante as buscas, os policiais identificaram como principal suspeito Ryan Willis McFarland, de 52 anos, morador da cidade, que foi localizado horas depois em uma trilha de Muscatine.

Segundo o chefe de polícia Anthony Kies, os agentes tentaram conversar com McFarland momento em que o homem tirou a própria vida.

As investigações apontam que outras duas vítimas, também mortas a tiros, foram encontradas em locais distintos da cidade. Um dos homens estava em casa, enquanto o outro foi localizado dentro de um estabelecimento comercial.

De acordo com as autoridades, há indícios de que todas as vítimas tinham algum grau de parentesco com o suspeito. Os nomes dos mortos, porém, ainda não foram divulgados, assim como detalhes sobre as circunstâncias dos crimes.

Em entrevista coletiva, Kies classificou o caso como uma tragédia para a comunidade local. "Hoje, simplesmente não tenho palavras. Este ato de maldade e o que ele causou à nossa comunidade", afirmou o chefe de polícia.