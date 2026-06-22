EUA atacam embarcação suspeita de envolvimento com narcotráfico no Caribe

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom) informou ter realizado um "ataque cinético letal" contra uma embarcação suspeita de envolvimento com o narcotráfico no Caribe no domingo, 21. A ofensiva deixou dois mortos e outros seis homens à deriva no mar.

"Após o confronto, o Southcom notificou imediatamente a Guarda Costeira dos EUA para ativar o sistema de Busca e Salvamento para os sobreviventes. Nenhuma força militar dos EUA foi ferida", informou o órgão, em publicação no X.