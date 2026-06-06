EUA aprovam venda de sistema antidrones ao Kuwait e de armas para Dinamarca e Reino Unido

O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma possível venda ao governo do Kuwait para a compra de plataformas de sistemas contra drones e equipamentos relacionados. O custo total estimado é de US$ 1,98 bilhão.

Segundo a pasta, essa proposta apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um importante aliado não pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que tem sido uma força relevante para a estabilidade política e o progresso econômico no Oriente Médio.

A venda melhorará a capacidade do Kuwait de enfrentar ameaças atuais e futuras ao fornecer capacidades de neutralização eletrônica e cinética contra sistemas aéreos não tripulados, segundo o governo americano.