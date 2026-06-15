EUA: Aprovação de Trump avança, mas permanece próxima de mínima histórica, aponta pesquisa

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou, mas permaneceu próximo da mínima histórica, segundo pesquisa da Reuters/Ipsos.

De acordo com os dados, a desaprovação alcançou 62%, enquanto a aprovação avançou para 36%, subindo 1% ante o registrado na semana anterior. No entanto, ficou pouco acima da menor aprovação registrada no mandato atual, de 34%, segundo pesquisa realizada em abril.

O levantamento mostra que apenas 30% dos entrevistados aprovam a forma como Trump conduz a economia dos EUA, enquanto 63% desaprovam sua atuação nessa área. Os índices caem ainda mais em avaliação ao custo de vida - apenas 24% aprovam, enquanto 69% reprovam - e à inflação - com 23% de aprovação e 70% de desaprovação.

Entre os temas questionados, a condução de Trump sobre a criminalidade recebeu a melhor avaliação: 41% dos ouvidos aprovam, enquanto 47% desaprovam. Em relação à imigração, 40% apoiam a conduta do líder americano, enquanto 52% a rejeitam. Na política externa, a aprovação ficou em 34%, enquanto 56% desaprovam a atuação do governo.

Além disso, a pesquisa mostra uma grande divisão partidária entre os entrevistados. Dentre os republicanos, a aprovação geral de Trump chega a 80%, enquanto entre os democratas, apenas 5% aprovam sua gestão. Entre eleitores classificados como independentes, a aprovação é de 25%.

O levantamento também aponta para uma pequena vantagem dos democratas para as eleições legislativas de 2026: 35% dos entrevistados escolheram o candidato democrata, enquanto 31% decidiram pelo republicano. Outros 3% disseram preferir candidatos de terceiros partidos, enquanto 15% afirmaram não saber e outros 15% disseram que não pretendem votar.