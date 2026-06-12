EUA aprovam compra da Warner pela Paramount por US$ 111 bilhões

Com compra da Warner, Paramount passará a controlar ativos como a CNN e o HBO Max. Montagem com fotos AFP / Arte GZH

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (12), a compra do estúdio de cinema Warner Bros Discovery pela Paramount Skydance, criando uma megafusão entre as empresas avaliada em cerca de 111 bilhões de dólares (R$ 564 bilhões).

O acordo foi aprovado pela divisão antitruste do Departamento de Justiça sem exigir uma única alteração, encerrando uma análise judicial que se estendeu por oito meses.

Em comunicado, o departamento afirmou que a operação "provavelmente não resultará em prejuízos para a concorrência nem para os consumidores americanos" e que poderá aumentar a competição no setor.

A aprovação representa uma vitória para o diretor-executivo da Paramount, David Ellison, cujo pai, cofundador da Oracle, Larry Ellison, financiou em grande parte a aquisição. O mais velho dos Ellison, um dos homens mais ricos do mundo, é um aliado próximo do presidente Donald Trump.

A garantia financeira de Larry Ellison foi o que finalmente convenceu o conselho de administração da Warner Bros., assegurando a vitória da Paramount em uma disputa de ofertas com a Netflix.

Riscos jurídicos

Com a compra da Warner, a Paramount passará a controlar um vasto portfólio de ativos, entre eles a CNN, a Warner Bros. Pictures e a plataforma de streaming HBO Max. Porém, a aprovação federal não elimina os riscos jurídicos do acordo.

O gabinete do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, assinalou nesta semana que a aquisição "continua sendo objeto de uma investigação ativa". Enquanto isso, Hollywood demonstra inquietação com o acordo.

Centenas de atores e diretores assinaram uma carta na qual se opõem à fusão, advertindo que ela afetará a produção em uma indústria já castigada por anos de cortes. A Comissão Europeia também avalia se a fusão é adequada para seu mercado.