EUA anuncia sanções contra petrolífera estatal cubana Cupet

Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira (11) a petrolífera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupet) como parte de suas medidas de pressão econômica contra Havana, anunciou o secretário de Estado, Marco Rubio.

Com isso, a empresa, que controla a extração nos campos de petróleo cubanos, assim como seu refino e a distribuição de combustível, não poderá estabelecer nenhum tipo de relação financeira ou empresarial nos Estados Unidos.

"O governo comunista de Cuba há muito tempo usa a energia como arma, tanto para reprimir quanto para alimentar uma cleptocracia de regime em benefício próprio", argumentou Rubio em um comunicado.

A Cupet passou a integrar a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro.

Rubio acusou a empresa, em seu comunicado, de "revender incontáveis barris de energia escassa no mercado secundário, acumular suprimentos energéticos para suas forças militares, de inteligência e repressivas, e racionar energia como ferramenta de controle social".

Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, Washington ampliou as medidas de represália econômica contra a ilha comunista, que acusa de ser uma ameaça à sua segurança nacional.

Cuba vive submetida a um embargo comercial desde 1962, embora, há décadas, alguns itens, como a venda de trigo e outros insumos alimentícios, consigam chegar à população mediante autorizações especiais de Washington.

A ilha caribenha produz 40% de seu consumo de petróleo. O restante vem de importações, praticamente interrompidas, exceto pela chegada, há algumas semanas, de um navio russo, devido ao bloqueio petrolífero imposto pelo governo Trump.

O presidente decidiu impor esse bloqueio após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, como ferramenta de pressão.

A Cupet foi criada em 1992 como um conglomerado empresarial, muitos anos depois das expropriações realizadas pelo regime comunista no início da Revolução Cubana.

"Ativos importantes foram expropriados ilegalmente de proprietários americanos anos atrás", afirmou Rubio no comunicado, como justificativa da medida.

O sistema energético de Cuba atravessa um de seus momentos mais críticos do ano, com apagões prolongados e níveis recordes de déficit de geração, devido à escassez de petróleo.