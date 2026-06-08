EUA anuncia restrição de vistos a mais de 100 membros do governo da Nicarágua

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta segunda-feira (8) que está restringindo vistos a mais de 100 membros do governo da Nicarágua e a seus familiares, após a morte do líder indígena opositor nicaraguense Brooklyn Rivera.

"Os Estados Unidos não vão ignorar a responsabilidade da ditadura de Murillo-Ortega na horrenda morte do preso político Brooklyn Rivera", afirmou o comunicado de Rubio, em alusão aos dois presidentes do país, Daniel Ortega e Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, líder do povo miskito e ex-parlamentar, morreu aos 73 anos em sua comunidade, após passar três anos na prisão, período em que sua saúde se degradou consideravelmente, reconheceu o governo da Nicarágua.