EUA anuncia ataques contra o Irã em resposta à derrubada de helicóptero

As forças dos Estados Unidos realizaram, nesta terça-feira (9), ataques "proporcionais" contra o Irã depois que o Exército desse país derrubou um helicóptero de ataque Apache no Estreito de Ormuz, informou o Comando Central em um comunicado.

As forças americanas "começaram a lançar ataques em legítima defesa contra o Irã hoje às 17h [18h00 em Brasília], por ordem do comandante em chefe, em resposta à derrubada, ontem, de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos", segundo uma publicação oficial na rede X.

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irã", acrescentou o Comando Central.

Pouco antes, o presidente Donald Trump tinha advertido que os Estados Unidos deviam "responder a este ataque", que supõe uma nova escalada apesar do cessar-fogo decretado em abril.

Irã e Israel também trocaram disparos de mísseis entre o domingo e a segunda-feira, por causa da campanha militar israelense contra o Líbano.