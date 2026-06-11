EUA ameaçam deportar influenciadores com visto de turista que monetizam conteúdo

Donald Trump tem como objetivo reforçar a fiscalização em aeroportos e fronteiras para identificar influenciadores estrangeiros. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Os Estados Unidos emitiram um alerta, nesta quinta-feira (11), destinado a influenciadores estrangeiros com visto de turista que buscam monetizar conteúdos feitos em território americano. Segundo o governo, a criação de conteúdos durante a estadia no país com intuito de gerar renda é considerada trabalho, exigindo que o visto seja adequado.

O descumprimento das normas estabelecidas pode resultar em cancelamento do visto, deportação e até restrições para futuras viagens ao país. As informações são do g1.

O aviso foi emitido na véspera da Copa do Mundo da Fifa, evento que atrai milhares de turistas interessados em registrar experiências para grandes públicos.

A nota enviada ao jornal espanhol El País foi feita em conjunto a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) e do Departamento de Segurança Interna.

"Pessoas que entram nos Estados Unidos por meio de programas de visitação e recebem renda de uma fonte americana estariam violando as condições de sua admissão", diz o texto.

Até o momento, não é evidente como as novas normas serão aplicadas nem se casos de fiscalização já aconteceram.

Visto correto

De acordo com autoridades dos EUA, o visto de turista (B-2) não autoriza exercícios de atividades profissionais em solo norte-americano, servindo apenas para viagens de lazer, férias, visitas familiares e tratamento médico.

Para influenciadores, uma opção mais viável seria o visto O-1 que, dependendo da situação, permite atividades remuneradas para profissionais com habilidades excepcionais em áreas como artes, esportes, ciências e negócios.

Ao jornal El País, uma fonte do governo dos EUA disse que a gestão do presidente Donald Trump tem como objetivo reforçar a fiscalização em aeroportos e fronteiras para identificar influenciadores estrangeiros que utilizam vistos de turista para trabalhar e gerar receita.

Relação com estrangeiros

Nas últimas semanas, a política de imigração do governo Trump tem chamado atenção pelo tratamento dado a estrangeiros interessados em acompanhar o torneio ou trabalhar durante o evento que ocorre em território americano.

Pessoas ligadas a países como Irã, Iraque, Senegal e Uzbequistão estão entre os que enfrentam maiores dificuldades. O caso mais grave envolveu o árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália. Ele teve a sua entrada nos Estados Unidos negada após ser interrogado por 11 horas.