EUA afirma ter neutralizado um terceiro petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos

Os Estados Unidos atacaram e inutilizaram mais um petroleiro comercial que tentava contornar o bloqueio aos portos iranianos, o terceiro ataque do tipo nesta semana, informou o Comando Central dos EUA (Centcom) nesta quinta-feira (11).

O Centcom acrescentou que este foi o nono ataque desse tipo desde o início do bloqueio.

As forças americanas "agiram contra o navio M/T Jalveer, de bandeira da Guiné-Bissau, enquanto este tentava transportar petróleo do Irã pelo Golfo de Omã", informou o Centcom.

"Um avião americano disparou dois mísseis Hellfire contra a sala de máquinas do navio depois que a tripulação desobedeceu repetidamente às instruções das forças americanas."