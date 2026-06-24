EUA afirma ter matado líder do EI na Síria

Os Estados Unidos mataram, em um ataque aéreo na semana passada, um importante líder do grupo jihadista Estado Islâmico no noroeste da Síria, anunciou o exército nesta quarta-feira (24).

O ataque de 19 de junho "matou Ali Husayn al-Ulaywi e faz parte dos esforços contínuos" de Washington para "eliminar terroristas que buscam atacar americanos no exterior ou em território americano", ressaltou o Comando Central do Exército (Centcom) em um comunicado.

Os Estados Unidos intervieram na Síria há mais de uma década para ajudar as forças locais de maioria curda que combatiam o grupo Estado Islâmico (EI), que havia tomado amplas áreas da Síria e do Iraque em uma ofensiva relâmpago.

A coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos contra o EI, foi reduzida desde então, após o grupo extremista ser expulso do território que havia ocupado, e as autoridades americanas e sírias afirmaram, em abril, que a Síria havia tomado o controle das principais bases do país.

As forças americanas realizam periodicamente ataques e operações contra os remanescentes do EI, que mantém células adormecidas na Síria.