Estreito de Ormuz será reaberto e bloqueio dos EUA será suspenso imediatamente, diz premiê paquistanês

Com a assinatura do protocolo de acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, o Estreito de Ormuz será reaberto "instantaneamente" e o bloqueio americano dos portos iranianos será suspenso "imediatamente", afirmou nesta quinta-feira (18) o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

O protocolo "entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá o Estreito de Ormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval", escreveu Sharif no X.

Ele também disse que, na sexta-feira, haverá uma cerimônia na Suíça "para celebrar este marco e dar início às conversas técnicas" entre o Irã e os Estados Unidos.