Estamos prontos para encontro em Doha, afirma Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu governo está pronto para um encontro em Doha, no Catar, para dar andamento às negociações sobre um fim dos conflitos com o Irã.

Mas o presidente minimizou a relevância da reunião, em meio a informações desencontradas sobre a participação de representantes do lado iraniano na rodada.

"A reunião em Doha é talvez importante, talvez não", disse Trump em breve entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira, 29.

Também nesta segunda, a Embaixada do Irã em Doha negou que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teerã e Washington no Catar, contradizendo declarações do presidente dos Estados Unidos.

O presidente americano também comentou a decisão da Suprema Corte sobre votos pelos correios, mas disse que acatará o veredicto.